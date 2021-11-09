ورد للتو : قوات الحوثي تعلنون الطوارئ بصنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات الحوثي حالة الطوارئ القصوى من خلال عملية نشر قوات النجدة والتي تتبع علي حسين الحوثي أبن الأب الروحي للحوثيين والذي أعلن الحرب الأول على الحكومة اليمنية عام 2014م و فيها على يد القوات الحكومية .

وقالت مصادر أمنية أن عملية الانتشار تمت تحت أشرف معمر هراش والذي ينتحل منصب مدير عام شرطة العاصمة بناء على توصية من علي حسين الحوثي والذي يشغل قائدا لقوات النجدة بالإضافة إلى منصب وكيل اول للأمن القومي والذي قام بتنفيذ المرحلة الثالثة من الانتشار الأمني بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة والتي تأتي ضمن خطة الإنتشار الأمني الشامل ويشمل كل مديريات العاصمة لأحكام سيطرة القوات التي تتبع علي الحوثي خوفا من أي انقلاب عسكري عليهم وخاصة من الأجنحة الأخرى .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين اوكلوا أحمد الهادي والذي ينتحل صفة مدير قوات النجدة بتنفيذ عمليات الاقتحامات ضد الخصوم والمنافسين لجناح صعدة في العاصمة صنعاء .

ونشرت القوات الحوثية الاسبوع الماضي فرق من كتيبة الملثمين والذين تم نشرهم تحت إسم ” قوات الضبط المروري بصنعاء ” والتي تتصل بجهاز الامن القومي والوقائي الحوثيين والموكلة بعملية تنفيذ الاغتيالات .

وتمت يوم أمس الأول محاولة اغتيال القيادي الحوثي هشام شرف والذي ينتحل منصب وزير خارجية القوات بعد خروجه من أحد المناسبات في منطقة العرضي بعد إطلاق النار عليه لكنه نجا من الكمين واصيب فيه أحد مرافقيه كان على عربية عسكرية مرافقة له بينما كان شرف يستقل سيارة مدرعة منحت له من الموكب التابع لرئيس الجمهورية – سيارة مدرعة – ونهبتها القوات الحوثية نهاية عام 2014م بعد سيطرتها على السلطة .

هذا واقالت القوات الحوثية قائد قوات النجدة السابق أحمد علي خنفر والمكنى ” ابو آلاء ” وتم إعطائه منصب شرفي وكيلا في الداخلية الحوثية وتعيين علي حسين الحوثي بدلا عنه .