محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : بيان لقوات الشرعية بشأن عملية لتفجير أنبوب النفط الخام (تفاصيل)

أعلن الجيش الوطني، مساء اليوم الاثنين، إحباط عملية تخريبية لتفجير أنبوب النفط الخام بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).

وأكدت القوات الحكومية، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أنها تمكنت من إفشال محاولة تخريبية، لاستهداف انابيب نقل النفط الخام في محافظة شبوة.

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وأوضح البيان، أن وحدة الاستخبارات التابعة للواء الثاني مشاة جبلي، تمكنت من كشف مخطط كان يهدف لتفجير الأنبوب ضمن المسرح العملياتي للواء.

وتعرض أنبوب النفط في شبوة، لاكثر من عمل تخريبي خلال الفترة الماضية بعد قيام السلطات المحلية في تصدير النفط الخام إلى ميناء النشيمة بمديرية رضوم شرقي المحافظة.