عاجل | الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

بدأت لجان منظمة لملتقيات التوظيف، بالتعاون مع غرف تجارية والضمان الاجتماعي، اتخاذ خطوات عملية لحرمان الشركات غير الجادة من حضور ملتقيات التوظيف، وإلزام جميع الشركات برفع أسماء المتدربين، الذين تم توظيفهم مع صورة من عقد التوظيف.

ضمان اجتماعي

وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الأحساء مقيم القحطاني، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحرص على مبادرات التوظيف، وتفعيلها لتحقيق رؤية المملكة 2030 مع القطاع الخاص لدعم وتدريب وتمكين المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وأبنائهم القادرين على العمل لتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، ومن أسر معالة إلى أسر منتجة وفعالة بالمجتمع من خلال الدعم والتدريب والندوات التثقيفية بمتطلبات سوق العمل، مشيدًا بالدور الإيجابي لشركات بالقطاع الخاص في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل.

لجان منظمة

وشدد مدير المعهد الثانوي الصناعي الأول في الأحساء المهندس رائد النعيم لـ«دوت الخليج»، على حرمان الشركات غير الجادة في التوظيف في ملتقيات التوظيف المقبلة، مؤكدًا أن اللجان المنظمة لملتقى التوظيف في المعهد، بالتعاون مع غرفة بالأحساء ومكتب الضمان الاجتماعي «تمكين»، تتولى التأكد من جدية الشركات في التوظيف.

مقابلات شخصية

وأضاف النعيم، أن ملتقى التوظيف بالمحافظة استمر لمدة يوم واحد «للرجال»، بواقع 7 ساعات، وبلغ إجمالي الوظائف المطروحة 245 وظيفة، وعدد المتقدمين في الموقع فاق 2000 متقدم، تم مراجعة بياناتهم وفرزها، وجرى ترشيح 1000 متقدم للمقابلات الشخصية، وشهد الملتقى إعلان قبول وظيفي لمجموعة من المتقدمين في أثناء الملتقى، والبعض الآخر، جرى التنسيق لهم لإجراء المقابلات الشخصية النهائية في مقر الشركة. والوظائف المطروحة، شملت: مفتش جودة، ميكانيكيا، مفتش سلامة، مسؤول أمن سلامة، فني لحام، محاسبا، مدخل بيانات، برمجة شبكات، مشغل آلة، فني إلكترونيات وفني ميكانيكا آلات وغيرها.

القسم النسائي

وشهد مكتب الضمان الاجتماعي في الأحساء، استقبال المتقدمات للتوظيف في الملتقى من المستفيدات، وتضمن الملتقى، محاضرة: بعنوان: «فن المقابلة الشخصية»، لتهيئة المستفيدات وتعريفهن بطرق المقابلة الوظيفية الناجحة، ثم بعد ذلك تم إجراء المقابلات الشخصية لتمكين المستفيدات من الشواغر الوظيفية المطروحة بما يتناسب مع خبراتهن ومؤهلاتهن العلمية.

مبادرات التوظيف

- دعم وتدريب المستفيدين من الضمان

- تحويل القادرين على العمل من الرعوية إلى التنموية

- نقل الأسر المعالة إلى أسر منتجة وفعالة

- تنظيم ندوات تثقيفية بمتطلبات سوق العمل

- مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل