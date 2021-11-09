محمد بن مسعود - الدمام - حبس العريس مع عروسته في غرفة لمدة يوم كامل ومنعهما من دورة المياة .. والسبب صادم ولا يخطر على البال

فى حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة، تسلط الإعلامية المصرية هناء أبو العز، الضوء على أغرب عادات وتقاليد الزواج حول العالم، حيث لكل شعب أو جماعة أو قبيلة طقوس خاصة فى الزفاف قد تكون مقبولة ومبهجة لدى البعض، وعند آخرين قد تكون مستحيلة.

وتشير الزميلة هناء أبو العز إلى أن التقاليد في اسكتلندا هو إلقاء العروسين بالبيض الفاسد والسمك والقمامة، اعتقادًا أن ذلك سيساعدهم على الصمود أمام اختبارات الزمن.

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وفى الكونغو ممنوع منعًا باتًا على العروسين أن يبتسما، وسبب هذا التقليد أنهما لو ابتسما فمعنى ذلك أنهما غير متأكدين من قرار الزواج، حيث أنه من العادات فى هذا الزواج من غير السهل الوثوق فيمن يبتسم كثيرا.

وأغرب تقاليد الزواج أيضًا في الصين، حين يضطر الزوج أن يقتل دجاجة حتى يحدد موعد الزفاف، ولا بد من فحص كبد الدجاجة للتأكد أنها سليمة وإلا تعاد المرة أخرى.

وفى جزيرة بورنيو الماليزية، يتم حبس العروسين في غرفة واحدة لمدة يوم كامل ومن غير المسموح لهما أن يدخلا دورة المياه، اعتقادًا منهما أن ذلك يجلب الحظ السعيد للعروسيْن وأن زواجهما سيكون طويل الأمد.

وفى بعض نواحى الهند يُقال إن الفتيات اللواتي وُلدن خلال فترات التنجيم أصيبوا بلعنة، وهذه اللعنة ستؤدى في النهاية لوفاة أزواجهما، ومن أجل كسر اللعنة تتزوج شجرة لمدة سنة وبعد ذلك يتم قطعها، لتتزوج بعدها زوجها.

وفي كوريا الجنوبية، يتم اختبار قوة تحمّل الزوج قبل ليلةٍ من زفافه بضرب رجليه بالسمك والعصي.

وفى أوروبا والدول المتقدمة، وتحديدًا في ألمانيا، في حفلات الزفاف التقليدية، بيجيب الضيوف معاهم أنواع من الخزف للعروسين وبعدها يتم كسرها، اعتقادًا منهما أن تكسير الخزف يبعد الأرواح الشريرة.