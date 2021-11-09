محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس هادي يقوم بأكبر تعيينات وتغييرات عسكرية في الجيش الوطني ” الأسماء والمناصب “ أفادت مصادر عسكرية الاثنين، بصدور قرارات جمهورية غير معلنة بتعيين قادة جدد للمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، في الجيش اليمني. وذكرت المصادر بأن أحد القرارات قضى بتعيين اللواء الركن عمر سجاف، قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، خلفاً للقائد السابق اللواء ركن أحمد حسان جبران . قد يهمك ايضاً وأكدت المصادر ان القرار الاخر قضى بتعيين اللواء ركن يحيى صلاح، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، خلفاً للواء ركن منصور ثوابة. يأتي ذلك بعد أيام من قرار قضى بتعيين اللواء ركن هيكل حنتف، قائداً للمنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، خلفاً للقائد السابق اللواء ركن عمر سجاف.

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