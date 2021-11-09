محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق كم تبلغ ثروة رهف القنون الطائلة التي جمعتها بعد هروبها من السعودية!!

نشرت وسائل إعلام فنية، حجم ثروة الناشطة السعودية الهاربة إلى كندا ​رهف القنون ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت المصادر، أن قيمة ثروة رهف بعد هروبها من السعودية تقدر من 1-5 مليون دولار أمريكي وهو رقم ضخم لا يستهان به .

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وشكل خبر حجم ثروة رهف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها شخصية مثيرة جدًا للجدل .

كما ولدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها. كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور. وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

كما وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية. ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.