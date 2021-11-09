شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة، من القبض على 7 أشخاص، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، وهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.