شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النيابة العامة: سدا منيعا أمام من يريد سوءا للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان في مناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، إن المملكة في هذا العهد الزاهر أضحت في مصاف الدول المتقدمة، بوقت وجيز، وبمنجزات غير مسبوقة، واستشراف متطور للمستقبل.

وأضاف: إن التاريخ سيسجل بمداد من ذهب مواقف الملك سلمان -حفظه الله-، المحلية والإقليمية والدولية، وكيف استطاع بحنكته وخبرته السياسية أن يجنب المملكة الأخطار الأمنية والصحية، وأن يقف سداً منيعاً أمام كل من يريد أرض المملكة أو مواطنيها أو مقيميها بسوء.

ولفت إلى أن الرؤية التنموية للملك سلمان والمتابعة المستمرة من ولي العهد -حفظهما الله، حققت للمملكة ازدهاراً تنموياً، وتطوراً تكنولوجيًا، يلمسهما كل مواطن ومقيم على هذه البلاد المباركة.

وأشار إلى أن الجهود الدؤوبة التي يقوم بها سمو ولي العهد أيده الله، في المجالات كافة، ومن بينها على وجه الخصوص محاربته المستمرة للفساد ووقوفه الصلب في وجه المحاولات الإرهابية، جعلت من المملكة بلداً آمناً ومستقراً وجاذباً للاستثمارات الدولية.

وبيّن أن التوافق الشعبي بين القيادة والمواطنين والذي يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام هو ما جعل المملكة تتخطى الكثير من الصعوبات والأزمات بفضل من الله سبحانه ثم بجهود وحكمة ورعاية ملوك هذه الدولة المباركة، والوقفات المشرفة لأبناء هذا البلد، حتى أصبحت المملكة مثالاً يحتذى به في كل المجالات ومقصداً يقصده الباحثون عن الإستراتيجيات الحكومية الناجحة، والأنظمة والقوانين القضائية العدلية، والحوكمة الإلكترونية العملية، والخدمات المجتمعية الميسرة.