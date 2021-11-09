شكرا لقرائتكم خبر عن بحث حلول «الانبعاثات الكربونية» في جناح المملكة بمؤتمر المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلصت جلسة نقاش نظمها جناح المملكة بمقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناح COP26، الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الأسكتلندية، إلى أن الحلول الطبيعية تعد جزءا أساسيا ضمن خطة الاستجابة العالمية لمعالجة التغييرات المناخية.

وتناولت الجلسة الحلول الطبيعية التي يمكن استخدامها في منطقة الشرق الأوسط لمعالجة الانبعاثات الكربونية والتغييرات المناخية، وأوضح المتحدثون أن أهمية هذه الحلول تأتي من خلال حماية الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بتخزينها للكربون وعزله باستخدام عدة تقنيات، أبرزها زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، إضافة إلى تقنيات عزل الكربون داخل التربة واستعادة الأراضي الرطبة.