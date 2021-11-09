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المملكة تشارك بالمنتدى الإقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث

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الدمام - شريف احمد - رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان «من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث»، الذي بدأت أعماله أمس باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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