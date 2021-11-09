شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي ورئيس «الصداقة الفرنسية الخليجية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزير الخارجية، العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع المملكة وفرنسا في المجالات كافة، وذلك خلال استقباله أمس في مقر الوزارة بالرياض، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج أوليفييه كاديك.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.