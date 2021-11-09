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وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي ورئيس «الصداقة الفرنسية الخليجية»

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزير الخارجية، العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع المملكة وفرنسا في المجالات كافة، وذلك خلال استقباله أمس في مقر الوزارة بالرياض، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج أوليفييه كاديك.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل دعم العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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