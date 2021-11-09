شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: احترافية ومهارة قيادية ودعم لا محدود للمرافق العدلية والأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

وقال: إن التحول الوطني الذي نعيشه خلال العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، والنقلة الاقتصادية المثمرة التي تحققت بقيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ورؤية سديدة لصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يؤكد نهج الاحترافية والتخطيط العميق، والإستراتيجيات الرفيعة ورساخة القيم والمبادئ، والمهارة القيادية لمقامه الكريم، والتصدي الناجح للأزمة العالمية التي واجهها العالم مؤخراً، والعناية الصحية والوقائية التي صمدت بها المملكة أمام جائحة كورونا المستجد.

وأشار إلى أن التطور القضائي والنظامي الذي نمر فيه، والدعم اللامحدود للمرافق العدلية والأمنية، هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على المساواة في تطبيق الأنظمة على الجميع بكل حزم وعزيمة وشفافية تامة، والحماية العادلة والأمان العالي الذي يتحقق به الرخاء والاستقرار، حتى أصبحت المملكة مثالاً يحتذى به في شتى الميادين.