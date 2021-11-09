شكرا لقرائتكم خبر عن مكانة متميزة في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تعبر عن مدى تلاحم الشعب بقيادته، وثقته بقائد المسيرة وولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مشيرا إلى أن المملكة تبوأت في هذا العهد الزاهر مكانة عالمية متميزة في كل المجالات، خاصة مع إطلاق رؤية 2030 التي وحدت الشعب خلف إستراتيجية تنموية شهد العالم لها، وبدأت المملكة تجني ثمارها في خطوات تقدم واسعة وغير مسبوقة.

وأعرب عن تفاؤله بأن تحمل السنوات القادمة المزيد من الخير للمملكة وشعبها، في ظل القيادة الحكيمة والرغبة الراسخة في تحقيق المزيد من الازدهار للمملكة وشعبها.