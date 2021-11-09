شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ «د. سليمان الحبيب» بالخبر يبدي جاهزيته لاستقبال حالات «أمراض موسم الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدت أقسام الطوارئ بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر جاهزيتها التامة لمواجهة زيادة حالات الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بموسم الشتاء.

وقال د. سعد الشهراني المدير الطبي المساعد ورئيس أقسام الطوارئ، إنهم رفعوا مستوى جاهزية كل أقسام الطوارئ، للتعامل مع أمراض الشتاء، التي هي في معظمها «فيروسية» مثل الإنفلونزا والكحة والرشح والزكام ونحوها من الأمراض، التي تصيب الجهاز التنفسي، وأكد على تواجد استشاريين ذوي كفاءات عالية، وخبرات نوعية رفيعة، في كافة التخصصات الدقيقة، على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، لتقديم رعاية صحية متكاملة وبأعلى المعايير.

واهتمت أقسام الطوارئ أيضاً بوضع كل الترتيبات اللازمة التي تضمن السرعة العالية في تقييم الحالات والالتزام بالمعايير العالمية لأوقات الانتظار في الطوارئ وتجنب التأخير، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات في أسرع وقت، ولكافة الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات.

وأضاف د. الشهراني إن المستشفى خصص منطقة كاملة مهيأة بأحدث التقنيات، لاستقبال جميع حالات الأطفال الطارئة، لحساسية هذه الفئة، والتي توليها مستشفيات مجموعة د. سليمان الحبيب اهتماماً خاصاً. وكذلك خصص لهم منطقة معزولة وآمنة عن أماكن الاحتكاك بالأمراض المعدية لضمان سلامتهم وذويهم، وللحيلولة دون تعرضهم لأي نوع من العدوى، بالإضافة لتوفير سعة سريرية كبيرة في الأجنحة وكذلك العناية لكافة الفئات العمرية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات، عند الاحتياج إلى التنويم «لا سمح الله»، واستطرد د. الشهراني مؤكداً جاهزية خدمة «فريق الاستجابة السريع» لتوفير خدمة الرعاية الصحية المنزلية، بطاقم طبي متكامل ومتمرس، لتقديم رعاية منزلية مميزة وباستجابة سريعة لإنقاذ المرضى والمصابين.