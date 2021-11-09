شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يتابع تطوير الشوارع وفك الاختناقات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، أمس، بلدية المحافظة، للاطلاع على سير أعمال مشاريع ومبادرات البلدية التنموية المستقبلية والجاري تنفيذها بالمحافظة، وكان في استقباله رئيس البلدية م. محمد الحسيني، وعدد من مسؤولي البلدية.

واطلع المحافظ على نسب الإنجاز بالمشروعات البلدية، واستمع لشرح موجز من رئيس البلدية والوكلاء ومديري الإدارات عن تلك المشاريع، التي شملت تطوير الشوارع الرئيسة، وفك الاختناقات المرورية، والمواقع الاستثمارية الحالية والجاري طرحها بمختلف مدن وبلدات المحافظة، ومشاريع نزع الملكية، والمبادرات التنموية المتعلقة بأنسنة المدن وجودة الحياة، بالإضافة لمبادرات معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ولجنة المزارع وأهدافها التنموية.

وأكد أن التكامل بين المحافظة والبلدية وكافة الجهات الحكومية والأهلية هو السبب الرئيسي خلف كل النجاحات والإنجازات التي تحظى بها المحافظة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهم الله».

فيما حث الجميع على تكريس جهودهم في خدمة السكان، وفق توجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتحقيق تطلعات القيادة «أيدها الله».

وقدم آل خريف في ختام الزيارة خالص شكره وتقديره لرئيس ومنسوبي البلدية على جهودهم التي أثمرت عن تحقيق النجاح في العمل من خلال المشاريع والخدمات التي قدمتها بجهودها لخدمة السكان.

فيما قدم الحسيني شكره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه خدمة السكان ورفع جودة الحياة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يتوافق مع الرؤية الطموحة، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت في التنسيق الفعال بين كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف عديدة في المسيرة التنموية الشاملة.