شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان مهجورة وأسوار عشوائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الخبر أعمال إزالة المباني المهجورة، وأخرى آيلة للسقوط، وأسوار عشوائية، ومستودعات قديمة، وذلك على طريق الملك فيصل الساحلي، وطريق الأمير سلطان، بمساحة تزيد على 152 ألف م2، إضافةً إلى إزالة معدات وعدد من السيارات التالفة، وتشمل الأعمال رفع كل المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل.

وتواصل البلدية أعمال رش وتعقيم الحاويات، وذلك حرصًا على مكافحة الحشرات، وآفات الصحة العامة، إضافةً إلى أعمال الإصحاح البيئي؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

كانت البلدية قد كثفت جولاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.