شكرا لقرائتكم خبر عن 1219 جولة رقابية تكشف 71 مخالفة «صحية» بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 71 مخالفة، وأغلقت 3 منشآت مخالفة، وذلك في 1219 جولة رقابية نفذتها الأمانة، أمس الأول، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة: إنها استقبلت 12 بلاغًا، عبر مركز البلاغات 940، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية، وتطبيق «توكلنا». وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.