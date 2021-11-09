شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يشارك منسوبي «التعليم» الاحتفاء بذكرى البيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن: تتواصل بحلول اليوم الخالد، الثالث من ربيع الآخر 1443هـ، أفراح وإنجازات الوطن في هذا العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، -يحفظهما الله- استمرارا لما كان عليه هذا الوطن المعطاء منذ تأسيسه على يد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وأضاف: تطل علينا في هذا اليوم ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها سبعة أعوام من الفخر والاعتزاز ببناء وطن شامخ مضت تحت ظل قائد استوطن القلوب ورسم الفرح المتباهي بإنجازات فاقت التوقعات وتخطت حاجز الزمن.

وشارك صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، منسوبي ومنسوبات تعليم حفر الباطن، الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- مقاليد الحكم.