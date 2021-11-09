شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يبحث جهود «البيئة والمياه والزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، مع المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، عددا من الموضوعات التي تخص الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، وذلك خلال استقباله أمس، بمكتب سموه في ديوان المحافظة.

وثمن سموه الجهود التي يبذلها مكتب الوزارة بمحافظة حفر الباطن في سبيل خدمة المواطنين، ومتابعة وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الدائمة لكل ما يخدم التنمية في المحافظة بعدة مجالات، متمنيا للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها المنشودة.