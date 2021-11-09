شكرا لقرائتكم خبر عن 400 طالب في «إبداع 2022».. «تعليم الشرقية»: الموهوبون ثروة وطنية والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيته، أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص إلى مشاركة أكثر من 400 طالب من خلال 6 معارض في كلٍ من الدمام والخبر والظهران والقطيف والجبيل، لافتاً إلى أن الفائزين في هذه التصفية يتنافسون مرة أخرى على مستوى المناطق ويتأهل منهم مجموعة تحضر المنافسات النهائية على مستوى المملكة والمقرر إقامتها في المدينة المنورة والفائزين منهم يمثلون المملكة في المعارض الدولية على مستوى العالم.
ولفت إلى حزمة من أهداف الأولمبياد، يأتي في مقدمتها: توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، اكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، إكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.
وبين أن هناك سلسلة طويلة من المشاريع العلمية المشاركة، يأتي منها: «مشروع مولد التشوه الكهروحراري - الشارع المستقبلي - تدوير المواد العضوية واستخدامها في الطابعات ثلاثية الأبعاد - نبات النانو - الصندوق الميكانيكي - روبوت التنظيف الأتوماتيكي - الغلاف الذكي - العكاز الرباعي الذكي - الساعة الخارقة - تركيز الهيليوم 3 على سطح القمر باستخدام الذكاء الاصطناعي - اقتران عداد الماء الذكي برسائل الجوال - الكلية الاصطناعية - استخدام تقنية النانو في طب الأسنان».