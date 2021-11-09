شكرا لقرائتكم خبر عن 400 طالب في «إبداع 2022».. «تعليم الشرقية»: الموهوبون ثروة وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أن الموهوبين في كل مجتمع يعتبرون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة، وخير شاهد على ذلك ما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام متقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة «وفقها الله»، مضيفًا: «من هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاستكشاف موهبة أبنائها الطلبة من خلال إعداد البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج هذا الكنز المكنون وإطلاق إبداعاتهم من فوق قاعدة صلبة».ووقف د. العتيبي على سير المرحلة الأولى من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» والتي تمثل مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويتم تحكيمها إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين في الجامعات والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

من ناحيته، أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص إلى مشاركة أكثر من 400 طالب من خلال 6 معارض في كلٍ من الدمام والخبر والظهران والقطيف والجبيل، لافتاً إلى أن الفائزين في هذه التصفية يتنافسون مرة أخرى على مستوى المناطق ويتأهل منهم مجموعة تحضر المنافسات النهائية على مستوى المملكة والمقرر إقامتها في المدينة المنورة والفائزين منهم يمثلون المملكة في المعارض الدولية على مستوى العالم.

ولفت إلى حزمة من أهداف الأولمبياد، يأتي في مقدمتها: توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، اكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، إكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

وبين أن هناك سلسلة طويلة من المشاريع العلمية المشاركة، يأتي منها: «مشروع مولد التشوه الكهروحراري - الشارع المستقبلي - تدوير المواد العضوية واستخدامها في الطابعات ثلاثية الأبعاد - نبات النانو - الصندوق الميكانيكي - روبوت التنظيف الأتوماتيكي - الغلاف الذكي - العكاز الرباعي الذكي - الساعة الخارقة - تركيز الهيليوم 3 على سطح القمر باستخدام الذكاء الاصطناعي - اقتران عداد الماء الذكي برسائل الجوال - الكلية الاصطناعية - استخدام تقنية النانو في طب الأسنان».