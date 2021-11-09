شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد ضرورة التوسع في العناية بمتعافي «المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما يلقاه القطاع الثالث من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة «حفظها الله»، للقيام بدوره وتقديم خدمات نوعية للمستفيدين.

وأشاد سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية «تعافي» عبدالسلام الجبر، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيله، بديوان الإمارة، أمس، بما تقدمه الجمعية من خدمات فريدة ومختلفة تهتم بالعناية بالمتعافين وأسرهم من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا ضرورة أن تتوسع في أعمالها ونشاطاتها بما يحقق أهداف عدم العودة إلى التعاطي.

من ناحيته، قدم الجبر لسموه تقريرا عن أنشطة وبرامج الجمعية وما تقدمه للمتعافين من المخدرات من خدمات موجهة تساهم في احتوائهم وعدم عودتهم للإدمان والأخذ بأيديهم ومساعدة أسرهم، بالإضافة لأنشطة الجمعية في مجال نشر التوعية بين أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها.

ورفع الجبر الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تلقاه الجمعية من دعم من سموه وتوجيهات سديدة لها أثر بالغ في نجاح برامج وأنشطة الجمعية.