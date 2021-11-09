شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل قاعدة البيانات الطبية المبنية على البراهين العلمية بـ «القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل مستشفى القطيف المركزي، قاعدة المعلومات الطبية المبنية على البراهين، والتي ستسهم في الجودة المقدمة للمستفيدين من المرضى، وقال رئيس شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى لـ ”الخليج 365”: إن هذا البرنامج تكمن أهميته في تطوير الخدمات الصحية، وتطوير إيصال المعلومة الصحيحة للممارسين الصحيين، من أجل جودة أفضل لخدمة صحية تقدم للمريض، وهذا البرنامج العلمي من أجل دعم المتدربين لأكثر من 12 برنامجًا متخصصًا، وعشرات البرامج التدريبية لمئات من المتدربين والمئات من الأطباء في شبكة القطيف الصحية، وسيسهم بالتأكيد في تحسين جودة الخدمة المقدمة. وأوضح أن مليوني مستخدم يستفيدون من هذا البرنامج، منذ 25 سنة، وأنه يُعتبر إضافة مهمة لأي منظومة صحية يوجد بها عدد من الممارسين الصحيين، وأن شبكة القطيف الصحية، وتحديدًا مستشفى القطيف المركزي، يحتوي على العديد من البرامج التدريبية، فهو مستشفى رئيسي على مستوى المنطقة.وأكد د. الموسى أن التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية يدعم المستشفى منذ أكثر من سنتين؛ لتطبيق هذه القاعدة للاستفادة منها من قبل الممارسين الصحيين والطلبة، وخلال الشهور القادمة ستتواجد برامج أخرى تدعم البرامج التدريبية.

من ناحيته، قال مدير قسم الشؤون الأكاديمية في شبكة القطيف الصحية د. علي الفرج: إن تدشين قاعدة المعلومات الطبية يعتبر إنجازًا، وحلمنا بهذه القاعدة أن تتوفر لنا وذلك منذ فترة طويلة، وهذا التدشين هو إنجاز وهذا المشوار استمر أكثر من عام لتحقيق هذا الهدف، متابعًا: عندنا تجارب سابقة كثيرة حول هذا الموضوع على المستوى العالمي، وهذا التدشين سيعلن بدء الاستفادة من قبل الكادر الطبي وسيكون تجربة فريدة والذي سيعكس ذلك على خدمة المرضى وينعكس ذلك على 12 برنامجًا تتواجد عندنا.

فيما بين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في التجمع الصحي بالشرقية د. فهد العتيبي لـ ”الخليج 365” أن هذا البرنامج يستهدف دعم الممارسة المهنية وتحسين وصول الممارسين الصحيين للمعلومة في حالة الحاجة لها، ويأتي من ضمن الأهداف الإستراتيجية لتجمع الشرقية الصحي لخلق قوة عامة من خلال برنامج التطوير المهني المستمر.