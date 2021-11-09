شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه بأهمية دعم الأعمال الإيجابية في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما تقدمه شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» من مساهمة في خدمة المجتمع وأهمية دعم الأعمال، التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» م. عبدالله السعدون، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم م. السعدون تقريرًا لسموه عن إنجازات الشركة، ومساهمتها في خدمة المجتمع، كما قدم الشكر لسموه الكريم على توجيهاته السديدة، وأكد أن الشركة تحرص على دعم الأنشطة المجتمعية في المنطقة من خلال الشراكات مع جهات القطاع الثالث.