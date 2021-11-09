محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: انقلاب عسكري بدعم دولي يحدث الآن في اليمن وتوجيه رئاسي بإيقاف رئيس هيئة الأركان واستنفار غير مسبوق بوزارة الدفاع.. ماذا يحدث؟

قال مصدر في وزارة الدفاع في مأرب إن الفريق علي محسن الأحمر والفريق محمد المقدشي أصدرا توجيه إلى الدائرة المالية في وزارة الدفاع بعدم التعامل مع الأوامر المالية لرئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز.

وبحسب موقع نيوز يمن التابع لطارق صالح والمقرب من بن عزيز أكد المصدر أن الدائرة المالية في الدفاع أوقفت نهائيا الحوالات المالية، تحت بند رئيس الأركان الفريق صغير بن عزيز، بتعليمات من نائب الرئيس ووزير الدفاع.

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وأضاف، إن الدائرة لا تصرف إلا الحوالات المالية التي يوجه بها الفريق الأحمر أو اللواء المقدشي.

يأتي ذلك تحسبا لأي محاولات انقلابية يمكن ان يقوم بها صغير بن عزيز مع التحركات الإماراتية المكثفة لفرضة لتصدر القيادة والانقلاب على الشرعية بالتعاون مع طارق صالح تحت ذريعة مواجهة الحوثيين.

وتشير معلومات استخباراتية الى تحركات مشبوهة يقوم بها طارق بمباركة وضغوط سعودية إماراتية تستهدف القضاء على الجيش الوطني تحت يافطة مواجهة الحوثي واستغلال الضرف العصيب الذي تمر به مارب من عدوان مليشيا الحوثي الانقلابية.