محمد بن مسعود - الدمام - خبير تغذية روسي: هذا المشروب الطبيعي يقضي على الالتهاب وقرحة المعدة تماما

كشفت خبيرة التغذية الروسية تاتيانا إيفانيكوفا، أن الكيسل (وهو مشروب من الفواكه والنشا، خيار ممتاز لتناول الوجبات الخفيفة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة وقرحة المعدة.

وقالت إيفانيكوفا: “الكيسل رائع كوجبة خفيفة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة. كما أنه له تأثير إيجابي للغاية على البكتيريا المعوية، ويقلل من عدد البكتيريا المسببة للأمراض ويزيد من نمو البكتيريا المفيدة، كما يساعد النشا في الكيسل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية، يبطئ هذا المشروب من امتصاص الدهون، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم”.

قد يهمك ايضاً

وأكدت خبيرة التغذية أن الكيسل يمكن أن يؤذي بعض الناس، حيث يكمن ضرر المنتج في كمية كبيرة من الكربوهيدرات، لذلك يجب تناوله بحذر لمرضى السكري.