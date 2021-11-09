محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : شركة الغاز اليمنية تبشر المواطنين في أمانة العاصمة ببيع الغاز بشكل مباشر وبهذه الأسعار

أعلنت الشركة اليمنية للغاز في حكومة صنعاء عن تدشين آلية البيع المباشر لتعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين في أمانة العاصمة عبر المحطات المتنقلة “الببتيلات” إضافة إلى استمرار آلية التوزيع عبر العقال ومحطات السيارات. وأكدت شركة الغاز ان سعر اسطوانات الغاز ثابت بالنسبة للمواطنين بسعر 4700 ريال، حسب تأكيدها. قد يهمك ايضاً ويأمل المواطنون في أمانة العاصمة أن تتحقق هذه التصريحات وان يحصلوا على مادة الغاز المنزلي في مختلف أمانة العاصمة، وليس منطقة محددة وتنقطع بشكل سريع حسب تعبيرهم.

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