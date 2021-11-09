الخطوط السعودية توضح كيفية طلب استرجاع قيمة التذكرة

الرياض - محمد عبدالله - بينّت الخطوط الجوية السعودية، كيفية قيام عملائها بتقديم طلب استرجاع لقيمة تذكرة الطيران في حال عدم الرغبة بالسفر بعد حجز التذكرة.

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حالة الرغبة في استرجاع قيمة التذكرة المدفوع ثمنها، فيمكن ذلك عن طريق تقديم طلبك من خلال الرابط التالي، اضغط على الرابط التالي (من هنا).

استرجاع قيمة التذكرة

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنه للعملاء الذين حجزوا وأصدروا تذاكرهم عن طريق مكاتب مبيعات السعودية،أو عن طريق مركز الاتصال الموحد، أو عن طريق موقع السعودية الإلكتروني ويرغبون باسترجاع قيمة تذاكرهم، فعليهم إلغاء حجوزاتهم عن طريق:

- مكاتب مبيعات السعودية

- موقع السعودية

- الرقم المخصص لإلغاء الحجوزات قبل أو أثناء طلب عملية الاسترجاع، وذلك لتجنب غرامة التخلف عن السفر.

وأضافت أنه في حالة الاتصال من رقم اتصال يختلف عن الرقم الموجود بسجل الحجز، قيجب على العميل الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد 920022222.

وأشار الطيران السعودي إلى أنه في حالة رغبة العميل الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية، يجب عليه زيارة صفحة مراكز اتصال المبيعات.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن التذاكر التي يمكن استرجاعها هي المدفوع ثمنها فقط بإحدى الطرق التالية:

- نقدي

- شيك

- سداد

- الشبكة السعودية للمدفوعات – سبان

- فيزا

- ماستر كارد

- أمريكان إكسبريس

قسائم التبادل الإلكترونية

وبينّن الخطوط السعودية، أنه في حالة الرغبة في استرجاع قيمة قسائم التبادل الإلكترونية (EMD) فيمكن ذلك عن طريق تقديم الطلب من خلال الرابط التال (اضغط هنا).

ونوهت، على أن صفحة استرجاع قيمة قسائم التبادل الإلكترونية (EMD) ستقبل فقط قسائم التبادل الإلكترونية (EMD) التعويضية وقسائم التبادل الإلكترونية (EMD) للخدمات الإضافية المدفوعة.

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه سيتم استرجاع قيمة قسائم التبادل الإلكترونية (EMD) إلى الحساب البنكي لضيف السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم استرجاع قيمة قسائم التبادل الإلكترونية (EMD) للخدمات الإضافية المدفوعة للحالات غير التطوعية من خلال مراكز الاتصال فقط.

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