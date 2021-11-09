حواء القرني في ذكرى البيعة: 7 سنوات من العطاء والإنجازات لخادم الحرمين الشريفين

الرياض - محمد عبدالله - قالت الكاتبة الدكتورة حواء القرني، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوليه مقاليد الحكم في المملكة، إن مناسبة ذكرى البيعة السابعة تعد مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعًا؛ حيث يشعر الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات عظيمة في مجالات البناء والتنمية، بالإضافة إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحققت في العهد الزاهر للمليك، الأمر الذي جعل مملكتنا تحتل موقعًا رياديًا رفيعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتابعت الدكتورة حواء: «رغم جائحة كورنا وما خلفته من تحديات وآثار سلبية على المشهد في مختلف دول العالم، فإن مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبفضل قيادتهما الحكيمة قادا بلادنا نحو تحقيق العديد من المنجزات وفي مختلف المجالات، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتلبي تطلعات شعب المملكة، وما زال العطاء يتواصل بكل همة وعزيمة».

وأشارت إلى أن ما تحقق طوال السنوات السبعة الماضية من إنجازات عديدة، هانحن الآن نجني ثمارها؛ حيث أسهم ذلك في تعزيز مسيرة بلادنا ووضعها في مراتب عليا، أهلها لتتبوأ الصدارة في عديد من المؤشرات العالمية، لاسيما الاقتصادية، وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والصناعة، والقطاع اللوجستي، بجانب مشاركة المملكة بقوة في صنع القرار العالمي.

وأكدت الكاتبة أن الإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، مثل يحتذى به على مستوى المنطقة؛ ما جعلنا جميعا نعتز بالانتماء إلى هذا الوطن المعطاء.

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