من وحي «باركود».. عالمة سعودية تبتكر طريقة سهلة لتشخيص السرطان

الرياض - محمد عبدالله - ابتكرت العالمة السعودية، دانا السليمان، طريقة سهلة وزهيدة لتشخيص مرضى السرطان، مستوحاة من الرموز الشريطية (باركود) الموجودة على السلع التجارية.

وفيما تركز طرق تشخيص السرطان في الوقت الحالي على تقنيات غازية «Invasive»، تعتمد الطريقة التي ابتكرتها سليمان على استخدام المواد المتاحة على نطاق واسع، وترجمة نتائج العينات السائلة، مثل البول أو الدم، وتحويلها إلى انماط سهلة القراءة، عبارة عن نقاط تظهر على شريحة وتسمح بتشخيص السرطان.

وتقول سليمان، الملتحقة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إطار برنامج «زمالة ابن خلدون»: «في المستقبل، سنتمكن من فحص اختبار تشخيص كما لو كنا نمسح رمزًا شريطيًا. ظننت أولًا أن الأمر سيحصل في المستقبل البعيد، لكنه كان أقرب مما توقعت»، بحسب «بي بي سي».

وتعتمد التقنية المستوحاة من الرموز الشريطية على الكشف عن الحمض الريبوزي النووي الميكروي (microRNA) الخاص بالسرطان في عينات المرضى.

وتحول تقنية تشخيص «باركود» كميات «microRNA» المختلفة في عينة المريض إلى إشارة فلورية ساطعة في نمط محدد من النقاط، ويمثل كل سطر من النقاط مؤشرًا بيولوجيًا مختلفًا للسرطان، وتعطي بالتالي معلومات مجمعة من جميع السطور معلومات إكلينيكية أكثر دقة عن المرض.

وتسمح هذه التقنية باكتشاف عدد من أنواع السرطان عبر اختبار عينة واحدة فقط من المريض.

وبالنسبة إلى آلة التشخيص، فتوضح السليمان أنه يمكن اعتماد التقنية عبر إدخال تعديلات على مجهر عادي، باستخدام مواد زهيدة الثمن، هي الهلاميات المائية المنقوشة مثل الألياف الزجاجية والحرير والورق.