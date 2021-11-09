موجة البرد تتواصل شمالا والسودة الأقل بـ7 درجات

تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثير هذا الانخفاض برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، فيما بلغت درجة الحرارة المسجلة في السودة بمنطقة عسير الأقل بـ 7 درجات مئوية تلتها منطقة حائل بـ8 درجات.

سحب ممطرة

وهطلت أمس أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها.

كما تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

وشهدت منطقة عسير هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، إضافةً إلى جريان السيول في بعض الأودية.

وشملت الأمطار مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل عسير.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة الباحة، شمل، مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية، على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12-34 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية، على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية، على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة، خلال تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.