مسك تطرح النسخة الخامسة من الزمالة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» عن فتح باب الالتحاق بالنسخة الخامسة من «زمالة مسك»، برنامج التطوير الشخصي والمهني، الذي يمكّن الشباب والشابات بحزمة من مهارات وأدوات الانطلاق نحو المستقبل، في رحلة مُلْهمة من التعلُّم تمتد على مدى ستة أشهر، وتؤهلهم للانضمام إلى شبكة نخبوية من زملاء وزميلات مسك.

تطوير المهارات

وتُعنَى «زمالة مسك» بتطوير الشباب والشابات، والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم المهنية والشخصية، ليكونوا نماذج وطنية ملهمة في صناعة التغيير، وقادرة على إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي في مستقبل المملكة.

مواقع قيادية

وتضم رحلة التعلم، التي تقدمها النسخة الخامسة من البرنامج، سلسلة من فصول التعلُّم التي تشمل تطوير المهارات الشخصية، لرفع الوعي بمبادئ القيادة ومهاراتها، وتعزيز القدرة على صناعة الأثر الإيجابي، لتمكين زملاء مسك من شَغْل مواقع قيادية في مسيرة تطوير المملكة، و«تطوير الخبرات العملية» لصقل المهارات المهنية بالممارسة والتطبيق، و«توسيع دائرة العلاقات» بشبكة واسعة من «زمالة مسك» تساعد على تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.

حلول للتحديات

ويقدم البرنامج للمشاركين فرصة للالتحاق بالنسخة الرابعة من «مسابقة زمالة مسك السنوية»، بهدف تمكينهم من طرح حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، بالشراكة مع نخبة من المنظمات في القطاع العام والخاص وغير الربحي محليًّا ودوليًّا.