12 ديوانية للمسنين

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء» لرعاية المسنين في الأحساء، عبدالله السلطان، لـ«دوت الخليج» أمس، تأسيس نحو 12 ديوانية، موزعة في أرياف واحة الأحساء الزراعية، وتحديدا داخل مزارع بالواحة، بغرض التواصل ودمج المسنين مع المجتمع وأقرانهم في المدن والبلدات، وهو أحد الحلول التي تبنتها الجمعية، لعلاج مشكلة ضعف تواصل المسنين مع الآخرين، مشيرا إلى أنها فرصة لفئة الشباب لزيارة هذه الديوانيات، والاستفادة من خبرات المسنين.

وأوضح السلطان أن المبادرة تستهدف في أولويتها البلدات التي فيها قصور في التواصل بين المسنين، وأن الجمعية ستتولى استئجار الأراضي لذلك، وكذلك التعاون مع الجمعيات الخيرية في المحافظة ذات الموارد المالية المرتفعة.