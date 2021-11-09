إسلام أباد: توصلنا إلى هدنة مع طالبان الباكستانية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، عن هدنة تم التوصل إليها مع حركة طالبان الباكستانية.

وحسب رويترز قال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري إن مدة الهدنة شهر قابل للتمديد، لافتا إلى أن هذه المدة سيتخللها مفاوضات بين الجانبين بوساطة من حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي).

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وقد أصدرت طالبان باكستان بيانا، قالت فيه إن الاتفاق تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة شهر، تبدأ من الغد الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة تقوم بوضع خارطة طريق وآلية للتفاوض المستقبلي، لافتا إلى أن “حركة طالبان الأفغانية ستلعب دور الوسيط بين الجانبين”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أشار خلال مقابلة مع شبكة “تي آر تي” التركية ونقلتها وسائل إعلام محلية والتلفزيون الباكستاني الرسمي، إلى أن المفاوضات مع طالبان باكستان جارية بأراضي أفغانستان، لكنه لم يؤكد أن طالبان أفغانستان تلعب أي دور للوساطة ما بين باكستان وطالبان باكستان.

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