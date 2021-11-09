مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، مساء الاثنين، بالمندوب الدائم للجمهورية البولندية لدى الأمم المتحدة السفير كرزيستوف شتزيرسكي.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
وحضر اللقاء، مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 12:43 AM
ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبينمندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية
التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، مساء الاثنين، بالمندوب الدائم للجمهورية البولندية لدى الأمم المتحدة السفير كرزيستوف شتزيرسكي.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة.
وحضر اللقاء، مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.
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