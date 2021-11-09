السنوار: نفضل ملف الأسرى على رفع الحصار عن غزة وإسرائيل من تعطله

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إسرائيل بتعطيل ملف صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنها حاولت ربط هذا الملف بالإعمار ورفع الحصار عن غزة وقد فشل في ذلك.

وقال السنوار في تغريدة عبر توتير: “نحن نفصل ملف تبادل الأسرى عن ملف إنهاء الحصار، وقد أخبرنا كل الوسطاء بمن فيهم الإخوة في مصر بأنه لا يمكن ربط هذين الملفين”.

© AP Photo / Hatem Moussa

وأضاف أن “المواجهة الأخيرة اندلعت من أجل القدس وليس من أجل حصار غزة”، مؤكدا أن حماس لاتقبل أن تفصل غزة عن القدس والضفة الغربية.

وحذر من أن “المنطقة ستبقى على صفيح ساخن إذا ما استمر الاحتلال بسياساته القذرة في القدس، ومع أسرانا المضربين عن الطعام“، مؤكدا أن “الاحتلال غير جاهز لدفع ثمن صفقة تبادل أسرى نحن عرضنا خارطة طريقها ومصممون عليها”.

يذكر أن مصر نجحت بعد جولة مواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي في إيصال الطرفين إلى تهدئة من خلال اتصالات مصرية فلسطينية، ومصرية إسرائيلية لوقف التصعيد فيما تواصل مصر جهودها لإخماد أي إمكانية لنشوب مواجهة بين الطرفين.

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