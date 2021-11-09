إطلاق أول دراجة تعمل بالهيدروجين

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 11903 الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 الموافق 4 ربيع الثاني 1443
كشفت أستراليا عن أول دراجة في العالم تعمل بالطاقة الهيدروجينية، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتهدف شركة «لافو» الأسترالية من خلال الدراجة، التي صنعت باستخدام مادة خفيفة الوزن، إلى جعل النقل لمسافات طويلة أمرًا ممكنًا، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ويتم تجهيز دراجة «لافو» بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%، وتتطلب حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتكفي لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا. ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.
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