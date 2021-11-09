اخبار الخليج – الدفاع المدني يتمكن من إنقاذ 3 سيدات ويخمد حريقًا اندلع بمسكنهم في المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها على «تويتر» أن الدفاع المدني تمكن من إنقاذ 3 سيدات وأخمد حريقا اندلع بمسكنهم في منطقة المحرق ، فيما قام الإسعاف الوطني بنقلهم إلى المستشفى ، والتحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

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