شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لنظام الإقامة لجمعه الأموال وتهريبها خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية (متغيِّب عن العمل)، لجمعه الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، وعثر بحوزته على (266,285) ريالًا مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.