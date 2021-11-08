اخبار الخليج – تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 15541 في يوم 8 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 17 حالة قائمة جديدة منها 5 حالات لعمالة وافدة، و 10 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و حالتين قادمتين من الخارج، كما تعافت 34 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275363

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 6 حالات، في حين أن 339 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 342 حالة قائمة