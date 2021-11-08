اخبار دوليه – بريطانيا تسمح بدخول الملقحين بـ «سينوفارم» بدءًا من الثاني والعشرين من نوفمبر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة البريطانية عن اعتماد 3 لقاحات للسفر إلى بريطانيا، وهي «سينوفارم، سينوفاك، وكوفاكسين»، وذلك بالإضافة إلى اللقاحات الأربعة المعتمدة سابقًا وهي: استرازينيكا، فايزر، موديرنا، وجونسون.

وأفادت الحكومة عبر موقعها الرسمي أنها ستبدأ اعتمادات اللقاحات الثلاثة بدءًا من الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ما سيسمح للملقحين بشكل كامل من دول عديدة ومنها البحرين بالسفر إلى بريطانيا، من دون الخضوع إلى حجر صحي.

وتشمل شروط الدخول إلى الأراضي البريطانية إبراز الوثائق التي تؤكد تلقي اللقاح المضاد من قائمة اللقاحات المصرح بها، وذلك قبل 14 يوماً من دخول الأراضي البريطانية. ويتعين أن تضم الوثائق إتمام عملية التطعيم في حال استخدام المسافر نوع اللقاح الذي يشمل جرعتين من انواع اللقاحات المصرح بها، وهو شرط أساسي في كل الحالات حتى إذا كان المسافر قد تعافى في وقت قريب من السفر وبات يتمتع بحصانة طبيعية. أما إذا كان المسافر قد تلقى لقاح «جونسون أند جونسون» المؤلف من جرعة واحدة فإنه يكون مؤهلاً لدخول بريطانيا.