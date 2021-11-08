مسؤول بالهلال الأحمر يكشف عن تقنية جديدة تنقذ حياة مرضى القلب في دقائق قليلة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

قال نائب رئيس الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية، د. فهد الحجاج، إن مرضى الذبحة الصدرية يكونون في أمس الحاجة إلى سرعة إسعافهم عن طريق القسطرة القلبية، وبعض المنشآت قد لا تكون لديها التقنيات اللازمة لتركيبها.

وأوضح “الحجاج” في حديثه لـ”الإخبارية” أن الأطباء في هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع التجمع الصحي بالرياض نجحوا في التوصل إلى تقنية جديدة تمكن المسعفين من عمل القسطرة للمريض في المنزل في الحال، وبمجرد تشخيصه داخل عربة الإسعاف، وهو الأمر الذي جعل مريض القسطرة القلبية بدلا من أن يأخذ من 5 إلى 6 ساعات للعملية، أصبح يستغرق اليوم 33 دقيقة فقط”.