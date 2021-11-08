قوى التحالف ترتكب 228 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

ارتكبت قوى التحالف 228 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ارتكبت قوى التحالف 228 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات، تحليق طائرة حربية و20 طائرة تجسسية بالإضافة الى 7 هجمات بطائرات تجسسية وقصف بمختلف الأسلحة.

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