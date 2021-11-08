رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله دماج

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /عبدالله بن حسن دماج، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ غسان عبدالله بن حسن دماج، واخوانه وكافة آل دماج، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل..
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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