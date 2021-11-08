السيستاني يرد على سؤال حاسم بشأن إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - رد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الاثنين، على سؤال يخص إسرائيل.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani

وحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، “رد المرجع الديني على استفتاء أرسل إلى مكتبه بشأن إيجاز البيع والشراء من محلّات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟”، مشيرة إلى أن السيستاني أجاب قائلاً: “لا ترخيص في التعامل بالمنتجات الإسرائيليّة ومنتجات الشركات التي يثبت بصورة”، مؤكدا أنها تدعم إسرائيل دعما مؤثرا.

وقالت وسائل إعلام عبرية مؤخرا، إن نحو 300 من زعماء العشائر العراقيين دعوا لأول مرة علانية إلى التطبيع مع إسرائيل خلال مؤتمر عقد في مدينة أربيل بمشاركة حمي بيريز، نجل الرئيس الإسرائيلي الراحل ورئيس الوزراء شيمون بيريز، الذي تحدث بالعبرية عن الحاجة إلى إقامة علاقات سلام بين بلاده والعراق.

وقالت القناة 12: “طالب الزعماء بانضمام العراق إلى “اتفاقيات إبراهيم” الموقعة من دولتي الإمارات والبحرين قبل عام”.

من جانبها، أصدرت محكمة عراقية، مذكرات قبض بحق عدد من المشاركين في مؤتمر أربيل الذي شاركت فيه شخصيات من الشيعة والسنة، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل، فيما أدانت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، المؤتمر وقالت إنه لا يمثل العراقيين.

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