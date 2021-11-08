محمد بن مسعود - الدمام - قرارات مفاجئة بشأن حفلات الزفاف والأعراس وصالات الأفراح والمناسبات في السعودية

أعلنت هيئة الصحة العامة في السعودية “وقاية”، يوم الأحد، عن البروتوكول المحدث لقاعات الأفراح والمناسبات، والذي تضمن عددًا من الإجراءات الوقائية، وتخفيف بعض القيود والتدابير الاحترازية.

وجاءت التحديثات الجديدة كالآتي:

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– إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.

– تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية.

– اتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل لتنظيف والتطهير الصادر من وقاية.

– توفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحه، مع التأكد من أن الحالة “محصن”.

– التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها.

– يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل.

– توزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريًا.

– تطبق الأماكن المخصصة للطعام وقاعات الفنادق والاستراحات البروتوكولات المخصصة لها.

– يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

– ارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات.

– إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تعقيم الأسطح والمقابض على أن يكون التطهير يوميًا.

– تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيدا في جميع الأوقات.

– التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى وتجهيز مكان لعزلهم.