وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج أوليفييه كاديك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين بالمجالات كافة وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

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