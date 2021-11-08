الصحة تحذر من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الأطفال «الخدج»

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة، من المخاطر والمشاكل الصحية والأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال الخدج على المدى الطويل والمدى القصير.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع 37 أي تقريبًا قبل نحو ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة الطبيعي.

وأضافت الوزراة، أنه فد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة، كما يتم تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب.

تحذيرات صحية مهمة

ووجهت وزارة الصحة، عدد من التحذيرات المهمة بشأن المشكلات الصحية والأمراض التي يمكن أن يُصاب بها الأطفال الخدج وتتمثل في التالي:

- مشاكل في التنفس.

- مشاكل في القلب.

- مشاكل في الجهاز الهضمي.

- صفار المواليد (اليرقان).

- فقر الدم.

- الالتهابات.

- مشاكل في النمو والحركة.

- مشاكل في الأسنان.

- مشاكل في الرؤية أو السمع.

- الشلل الدماغي.

- ضعف القدرة على التعلُّم.

- مشاكل سلوكية أو نفسية.

- مشاكل صحية مزمنة

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لايمكن منع ولادة طفل خديج؛ وذلك لأن السبب غير واضح، لكن يمكن اتباع التالي:

- الالتزام بمواعيد زيارات المستشفى أثناء الحمل للتحقق من صحة الأم والجنين.

- الحد من عوامل الخطورة للولادة المبكرة (مثل: التدخين، أو تعاطي المخدرات وغيرها).

- تجنب العمل الثقيل أو الوقوف لفترات طويلة؛ لأنها قد تزيد من الولادة المبكرة.

عوامل الخطورة

وبينّت وزارة الصحة، أن عوامل الخطورة تتمثل في وجود أي من الأعراض أو المسببات التالية:

- التعرض لولادة مبكرة من قبل.

- الحمل بتوأم أو أكثر.

- فترة أقل من ستة أشهر بين حمل وآخر.

- الحمل من خلال الإخصاب في المختبر.

- بعض الحالات المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري)

- وجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

- التعرض للإجهاض التلقائي أو الإجهاض المتعمد عدة مرات.

- التدخين أو تعاطي المخدرات.

- نقص أو زيادة الوزن قبل الحمل.

- الضغوطات النفسية.

- الإصابة بالعدوى.

- إصابة جسدية.

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