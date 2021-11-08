تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.. «الموارد البشرية» توضح الآلية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والحصول على الرقم الخاص.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (و أموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الدليل الإرشادي لمستخدم بوابة الخدمات الالكترونية لخدمات التنمية الاجتماعية، كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول الى بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث یقوم المستخدم بإدخال رقم الهویة وكلمة المرور

- اضغط على "دخول" للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونیة.

- اضغط على بدء عملية تغييررقم الجوال

- سیقوم النظام بعرض صفحة البیانات الشخصیة

- اضغط على زر "التالي".

- سيستعرض النظام صفحة العنوان و التواصل

- أدخل رقم الجوال الخاص به و الضغط علي زر "التالي".

- سیقوم النظام بعرض صفحة بیانات الحساب البنكي.

- انقر لي زر "التالي".

- ستظهر صفحة الإفصاح عن الدخل.

- اضغط علي زر "التالي"

- ستظهر صفحة الموافقة علي الشروط.

- اقرأ كافة الشروط بتمعن.

- قم بالتأشیر علي " أتعهد و أقر بما سبق" واضغط علي زر "التالي"

- سيعرض النظام شاشة التحقق من رقم الجوال المدخل

- سيقوم النظام بإرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل.

- على المستفید إدخال رمز التحقق المكون من أربعة أرقام و تنفیذ العملیة الحسابیة.

- من ثم الضغط علي زر "تأكید".

معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، تتمثل فيما يلي:

1- يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

2- يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبيئة البيانات اللازمة:

- البيانت الشخصية

- بيانات العنوان والتواصل

- بيانات الحساب البنكي

- الإفصاح عن الدخل

4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:

- بيانات العائل (إن وجدت)

- بيانات الدخل

- بيانات الأسرة

- بيانات الحساب البنكي

- إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها

5- يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنه يستحق معاش الضمان الاجتماعي كل من من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى، والأسرة الغير معولة وتشمل: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يستحق المعاش كذلك المرأة التي بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، وأيضا الأيتام ويشملون: يتيم متوفى الأب، ويتيمة متوفى الأب، ويتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/الأبوين.

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