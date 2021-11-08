«الحياة الفطرية» يكشف أنواع السلاحف البحرية وأماكنها بالمياه السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن وجود أغلب أنواع السلاح البحرية بمياه البحار الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضح من خلالها أنواع السلاح البحرية الموجودة بالسعودية.

5 أنواع سلاحف بحرية بالسعودية

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك نحو 7 أنواع من السلاحف البحرية فقط حول العالم تجوب البحار والمحيطات.

وبيّن مركز الحياة الفطرية، أن هناك 5 أنواع من السلاحف البحرية موجودة في المياه الإقليمية السعودية، وهو ما يمثل ثروة بحرية، وتضم الانواع الموجودة بالسعودية هذه الأنواع من السلاحف البحرية:

- السلاحف الخضراء

- السلاحف صقرية المنقار

- السلاحف جندية الظهر

- السلاحف ضخمة الرأس

- السلاحف الزيتونية

وأشار مركز تنمية الحياة الفطرية إلى أن هذه الأنواع من السلاحف البحرية متواجدة في مياه الخليجي العربي بجزيرتي كاران وجانا وبهذه الأماكن بالبحر الأحمر:

- رأس الحسس ورأس الشبعان

- جزيرة برقان ومنطقة رأس بريدي

- جزر فرسان

- جزيرتي جبل حسان وجزيرة أم سحر

- جزيرة تيران

- جزيرة صنافير

- جزيرة شاكر

- جزيرة الوقادي

التنوع بالثدييات البحرية

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم تسجيل 16 نوعًا من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي.

وأضاف أنه يوجد من رتبة الخيلانيات نوع واحد هو عرائس البحر (حيوان الاطوم) التي توجد بأعداد كبيرة متركزة في بعض المواقع من الخليج العربي والبحر الأحمر. وهي ثدييات بحرية ذات أجسام ملساء وأطراف أمامية مجدافية الشكل، ورؤوسها وأفواهها مميزة الشكل تختلف عن باقي الثدييات البحرية؛ حيث إن أشكال أفواهها تكيفت مع طبيعة غذائها المتمثل في الحشائش البحرية حيث تعيش هذه الحيوانات في المياه الضحلة والدافئة لتوافر الغذاء فيها.

وتابع، أن رتبة الحوتيات والتي تشمل الحيتان (المسننة والبالينية) والدلافين فتوجد منها ستة أنواع من الحيتان هي حوت العنبر والحوت القاتل وحوت المنك وحوت برايد والحوت الزعنفي والحوت الأحدب.

كما توجد تسعة انواع مسجلة من الدلافين في المياه الإقليمية السعودية، هي الدلفين ذو الأنف القاروري والدلفين ذو الأسنان الخشنة والدلفين احدب الظهر والدلفين الشائع والدلفين المخطط والدلفين الدوار والدلفين المنقط الاستوائي والدلفين ريسو والدلفين الهندي قاروري الأنف.

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