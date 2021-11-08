وزير الداخلية يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرياض - محمد عبدالله - رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في مقر وزارة الداخلية بالرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم؛ إلى إنشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث بالمدن الأربع التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود المبذولة من كل القطاعات المعنية بإدارة الحالات الطارئة والأزمات والكوارث في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتصبح بذلك قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث بما يضمن استمرارية الأعمال فيها.

اقرأ أيضًا:

كروز بيليسليما تصل ينبع وعلى متنها أكثر من 400 سائح

بالصور.. قباب المسجد الحرام تحفة إسلامية تحكي عناية المملكة بالحرمين الشريفين